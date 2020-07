Del Piero: “Conte via come alla Juventus? All’Inter scenario differente”

Del Piero: “Conte via come alla Juventus? All’Inter...

Del Piero analizza la posizione di Conte, suo ex compagno e allenatore alla Juventus. Secondo l’ex attaccante bianconero, in collegamento con “Sky Calcio Club”, non ci sarebbero i presupposti per un addio del tecnico all’Inter a fine stagione come avvenuto a Torino nel 2014.

POSSIBILITÀ EUROPEE – Alessandro Del Piero valuta l’Europa League per le due italiane: «Speranze diverse. Comunque, anche se arrivano entrambe da un periodo non positivo, l’Inter ha dato l’impressione di vessere vicina a essere una squadra completa. In alcune occasioni è veramente mancato un filo di cattiveria, un po’ di fortuna per poter chiudere le partite. La Roma arriva da un periodo un po’ più negativo, però ha il vantaggio di avere delle partite sulle gambe. Questo è importante, magari se esce dal momento negativo e comincia a volare poi prende la rincorsa e va sempre più. Potenzialmente potrebbe diventare un trampolino di lancio l’Europa League».

NIENTE ADDIO – Del Piero poi esclude che Antonio Conte possa lasciare l’Inter a sorpresa, come fatto alla Juventus nel 2014: «Non credo sia la situazione di oggi. Non penso che questo sia un possibile scenario, soprattutto perché c’è un ottimo rapporto con Giuseppe Marotta. C’è un progetto appena partito, che sta andando bene secondo me. È chiaro che all’Inter manca qualcosina, che per il carattere di Conte, per come prepara le partite e com’è maniacale e rompiscatole, gli fa dire che avevano un’occasione importante. Il rammarico deve averlo l’Inter, perché ci credeva probabilmente a vincere subito nonostante le difficoltà. Durante l’anno Conte aveva sempre dato importanza alla crescita di questa squadra: secondo me è cresciuta come gioco, perché fino all’ultimo è rimasta in ballo, però deve ancora fare l’ultimo passo che è sempre il più difficile. Quello che ti porta a vincere è il passo più complicato di tutti».