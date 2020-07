VIDEO – Lazio-Sassuolo 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Sassuolo, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



NUOVO CROLLO – Lazio-Sassuolo 1-2 nella trentaduesima giornata di Serie A. La Lazio perde la terza partita consecutiva e la Juventus guadagna un altro punto sui biancocelesti, ora a -8. Il Sassuolo, in un momento di forma strepitoso, si impone anche all’Olimpico per la quarta vittoria di fila che dà ancora speranze Europa. Dopo dieci minuti discesa di Mehdi Bourabia, contrasto con Marco Parolo che fa arrivare il pallone a Giacomo Raspadori il quale segnerebbe il suo primo gol in carriera. Il VAR richiama però l’arbitro Marco Di Bello, che vede l’ultimo tocco del marocchino al monitor: le immagini, in realtà, sembrano dire il contrario. Vantaggio annullato e quindi a segnare è la Lazio, dopo una traversa di Filip Djuricic: al 33′ discesa di Manuel Lazzari, cross per Luis Alberto e rimpallo su Manuel Locatelli fatale per il Sassuolo, col rinvio del centrocampista che finisce sullo spagnolo ed entra. Dopo l’intervallo gli ospiti pareggiano quasi subito, su palla recuperata proprio a Luis Alberto con verticalizzazione per il subentrato Francesco Caputo che serve il solissimo Raspadori. Stavolta nemmeno l’arbitro può negare all’attaccante, sorpresa di formazione di Roberto De Zerbi, la gioia del primo gol in Serie A. Al 91′ cross di Rogério, sponda di Gian Marco Ferrari e da due passi Caputo completa il ribaltone. E per una volta il recupero è fatale per la Lazio. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.