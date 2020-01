VIDEO – Borja Valero spegne 35 candeline! L’Inter ritrova il “maestro”

Borja Valero oggi festeggia il suo compleanno spegnendo ben trentacinque candeline. Questo è il suo terzo compleanno all’Inter. Stagione particolare la sua: da quasi ultima scelta in panchina ora il primo a subentrare, mettendosi subito a disposizione del tecnico Antonio Conte. Quando utilizzato, ha trovato anche la via del gol -vedi la rete realizzata contro la Fiorentina -.

BUON COMPLEANNO – Buon compleanno a Borja Valero da tutta la redazione di Inter-News.it! L’esperto centrocampista spagnolo oggi compie 35 anni, e festeggia in maglia nerazzurra il suo terzo compleanno da quando è all’Inter.

GIOCATORE RITROVATO – Borja Valero nonostante l’età, oggi trentacinque, ha continuato a lavorare in silenzio e a testa bassa pur sapendo di non essere tra le prime scelte del nuovo tecnico Antonio Conte, anzi. Il tecnico però, vuoi per squalifica vuoi per infortunio, così come successo nel caso di Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé, ha dovuto fare di necessità virtù, riscoprendo un giocatore utile a centrocampo, capace di dettare i tempi di giochi e gestire il possesso palla. Nel corso di questa stagione ha trovato anche la via del gol (il caso ha voluto proprio contro la sua ex squadra) a Firenze contro la Fiorentina, davanti ai suoi ex tifosi. Di seguito il video creato da un tifoso interista e pubblicato attraverso il suo canale Youtube.

Fonte del video: Tommaso Rosato canale Youtube – “Borja Valero vs Fiorentina – Maestro is back”