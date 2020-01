Candreva: “Inter-Atalanta difficile. Ora concentrati per la Coppa Italia!”

Antonio Candreva, ieri titolare nel corso di Inter-Atalanta, il giorno dopo il match attraverso un post pubblicato nei canali social, ha parlato della difficoltà del match proiettando già a quello di martedì in Coppa Italia contro il Cagliari.

TESTA ALLA PROSSIMA – Antonio Candreva ha parlato di Inter-Atalanta attraverso un post pubblicato su Instagram, ma è concentrato per il prossimo impegno in settimana contro il Cagliari, valido per la Coppa Italia: “Partita difficile di grande intensità. Ora concentrati e subito pronti per la sfida di Coppa Italia”.