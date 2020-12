VIDEO – Benevento-Lazio 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Filippo Inzaghi Benevento

Benevento-Lazio, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



“DERBY” SENZA VINCITORI – Benevento-Lazio 1-1 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Fra Filippo Inzaghi e Simone Inzaghi non vince nessuno: Benevento e Lazio trovano un punto a testa. Avvio positivo biancoceleste, ma è dei padroni di casa la prima grande chance: corner da sinistra, sponda di Pasquale Schiattarella e sul secondo palo Gianluca Lapadula deve solo spingere in rete di testa, ma José Manuel Reina fa un intervento decisivo salvando sulla linea. Sul proseguimento dell’azione palla a Kamil Glik, il cui sinistro rasoterra è respinto dal portiere spagnolo coi piedi. La Lazio sale in cattedra e colpisce un palo con Luis Alberto. Antipasto del gol, che arriva al 25’: cross di Sergej Milinkovic-Savic, splendido anticipo di Ciro Immobile su Alessandro Tuia e gran girata al volo sotto la traversa. Rete magnifica del centravanti. Il Benevento pareggia al 45’: palla che staziona in area dopo una respinta di spalla di Joaquin Correa e Schiattarella trova l’angolo giusto. Si va al riposo senza recupero. Ripresa meno spinta, si ravviva dopo i cambi. All’83’ si rivede la Lazio, con un colpo di testa di Milinkovic-Savic alto su cross di Andreas Pereira. Proprio al 90’ ricompare il Benevento, con un destro di Giuseppe Di Serio respinto di piede da Reina e Riccardo Improta che non può coordinarsi per la ribattuta. Lo stesso Improta va al tiro un minuto dopo, ma anche stavolta Reina si salva. Subito dopo espulso Schiattarella: fallaccio su Correa, rosso diretto. Ma di tempo non ce n’è più. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.