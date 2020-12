De Paola: “Conte e Gattuso? Due differenze. Uno non abbandona i suoi”

Condividi questo articolo

Paolo De Paola

De Paola fa capire di preferire Gattuso rispetto a Conte. In vista di Inter-Napoli di questa sera il giornalista, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha presentato la sfida del Meazza soffermandosi su chi ci sarà in panchina.

A BORDOCAMPO – Paolo De Paola, a meno di ventiquattro ore da Inter-Napoli, mette a confronto Antonio Conte e Gennaro Gattuso: «La differenza tra chi prende dodici milioni e chi li ha lasciati. C’è uno che guadagna dodici milioni e uno, che ne guadagna molti meno, e in un periodo di lockdown solidarizza e ci mette soldi per alcuni dipendenti della società. Questo è un segnale. Seconda cosa: non abbandona mai i giocatori. Non dimentichiamo le parole su Nicolò Barella e Stefano Sensi, quando Conte disse che uno veniva dal Cagliari e l’altro dal Sassuolo: da Gattuso non ti aspetti mai e non ha detto mai cose del genere. È un generoso, che mette sempre lo scudo davanti ai suoi giocatori. Fa analisi oneste, e quando gioca partite non buone lo ammette».