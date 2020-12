S. Inzaghi: “Domani Inter-Napoli o il Bayern Monaco? No, penso altro”

Simone Inzaghi Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a “23” su Sky Sport dopo l’1-1 contro il Benevento di suo fratello Filippo (vedi articolo). Il tecnico biancoceleste, a una domanda sulle partite di domani‚ ha fatto capire che non seguirà né Inter-Napoli né il Bayern Monaco. Ecco come ne ha parlato.

ANCORA BLOCCATI – La Lazio non vince la terza partita di fila e Simone Inzaghi si lamenta per il calendario fitto. In chiusura della sua intervista a Sky Sport al tecnico biancoceleste viene chiesto se domani guarderà Inter-Napoli oppure Bayern Monaco-Wolfsburg, visto che i bavaresi saranno il loro avversario agli ottavi di finale di Champions League. La sua risposta vede la terza opzione: «In questo momento, dopo quindici partite in trentaquattro giorni, domani probabilmente starò a casa con mia moglie e i miei figli. Visto il poco tempo c’è il rischio di vederli molto poco».