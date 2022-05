VIDEO – Bastoni in gruppo ma non al meglio: le ultime in vista di Juventus-Inter

Bastoni non vuole saltare la Finale di Coppa Italia ma la scelta sul suo utilizzo alla fine toccherà a Inzaghi. La presenza del difensore in Juventus-Inter è legata alle risposte post-infortunio. Di seguito il servizio del collega Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

LENTO RECUPERO – La formazione-tipo è nella testa di Simone Inzaghi (vedi articolo) ma tutto dipende dai calciatori a disposizione. E in particolare da Alessandro Bastoni, che è rientrato in gruppo ma – nonostante l’ottimismo – non può essere al 100% dopo il recente infortunio. L’allenamento della vigilia potrebbe essere fondamentale per la scelta di Inzaghi. Nel frattempo, in vista di Juventus-Inter, è normale tenere in considerazione anche un piano B senza Bastoni. La Finale di Coppa Italia si avvicina: Bastoni vuole esserci a tutti i costi, ma ci sarà da titolare?

