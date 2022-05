De Laurentiis fissa gli obiettivi: «Prossima stagione Napoli competitivo!»

Il Napoli di De Laurentiis quest’anno era sicuramente tra le possibili candidate per la vittoria finale dello scudetto. Qualcosa però a un certo punto è andato storto, perdendo punti per strada. Il presidente azzurro a margine di un evento, ai giornalisti presenti ha parlato dei prossimi obiettivi stagionali del club. Lui punta ai massimi livelli.

GLI OBIETTIVI – Il Napoli non è riuscito a mantenere alte le aspettative per quanto riguarda la lotta scudetto in Serie A, inizialmente a tre con Milan e Inter. Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare, fissando gli obiettivi della prossima stagione: «Dalla prossima stagione voglio un Napoli ‘cazzutissimo’, una squadra che rappresenti in pieno l’essere napoletano e una squadra competitiva ai massimi livelli!». De Laurentiis avvisa i club di Serie A e le pretendenti al titolo finale.