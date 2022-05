Tacchinardi: «Inter, senza scudetto deve mangiarsi le mani! Difficoltà»

Tacchinardi, ex giocatore, in un suo intervento su TMW Radio nel corso di Maracanà ha parlato della lotta scudetto analizzando le situazioni di Inter e Milan.

LOTTA SCUDETTO – Alessio Tacchiardi commenta così la lotta scudetto in Serie A: «Dal derby in poi l’Inter ha avuto grosse difficoltà e tutti hanno responsabilità. Comunque non è finita, anche se ieri il Milan ha messo un tassello importante. Ora ci sarà l’Atalanta e per il Milan non sarà facile. Se dovesse perdere, l’Inter deve mangiarsi le mani. Mi ha fatto strano che nel momento di assenza di Brozovic non è riuscito a trovare alternative. Pioli con idee è riuscito ad avere la meglio del Verona. Ho visto un Tonali fantastico, non è partito attaccando gli spazi invece sta avendo ora una trasformazione importante. Pioli e il Milan stanno facendo qualcosa di clamoroso».