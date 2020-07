VIDEO – Atalanta-Brescia 6-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Brescia, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 6-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



GOLEADA E SECONDO POSTO – Atalanta-Brescia 6-2 nella trentatreesima giornata di Serie A. L’Atalanta prende il secondo posto, in attesa che giochino Lazio (stasera a Udine) e Inter (domani a Ferrara). Vittoria con punteggio tennistico contro il Brescia, sempre più destinato alla retrocessione. Gian Piero Gasperini fa robusto turnover ma dopo un minuto e mezzo i bergamaschi l’hanno già sbloccata, con verticalizzazione per Mario Pasalic che prende bene il tempo e segna. Un errore di Mattia Caldara, però, permette a Ernesto Torregrossa di pareggiare all’8’, ma è un risultato che regge ben poco. Al 25’ splendida azione con uno-due fra Duvan Zapata e Robin Gosens, cross del tedesco e magnifico tiro d’esterno di Marten de Roon. Ruslan Malinovskyi, già autore del filtrante per l’1-0, al 28’ si mette in proprio e con un sinistro potentissimo dai venticinque metri fa tris: alla Juventus sabato sera aveva segnato di destro. Passano altri due minuti, cross di Gosens e Zapata a centro area firma il poker che chiude l’incontro. Nella ripresa l’Atalanta aumenta ulteriormente il turnover, ma continua a segnare. Ne fa altri due Pasalic: doppietta al 55’ su assist di Malinovskyi e tripletta al 58’ su errore in uscita della drammatica difesa del Brescia, con un facile piatto appena dentro l’area. Nel finale, a sette minuti dal termine, il Brescia accorcia con un tiro a incrociare di Nikolas Spalek. È ovviamente un gol che non sposta: finisce 6-2. Atalanta che si conferma al secondo posto in classifica, Brescia ormai spacciato. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Brescia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.