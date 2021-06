VIDEO AMARCORD – Vieri-Seedorf, l’Inter in campo neutro batte il Bologna

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 17 giugno 2001. L’Inter chiude la stagione con una vittoria: il 2-1 al Bologna porta le firme di Vieri e Seedorf.

CONSOLAZIONE – La stagione 2000/01 si chiude con una vittoria per l’Inter. Per i nerazzurri quinto posto e qualificazione in Coppa UEFA conquistata. L’ultima giornata di campionato si gioca in casa, anche se in realtà lo stadio è il San Nicola di Bari, dopo la squalifica di San Siro per il lancio di un motorino dagli spalti contro l’Atalanta. L’avversario dell’ultima giornata è il Bologna, già salvo. L’Inter chiude la vittoria già nel primo tempo, con due tap in ravvicinati. Le marcature le apre Clarence Seedorf al 35′, mentre a chiudere è Christian Vieri al 44′. A nulla servirà il gol della bandiera rossoblu di Giacomo Cipriani, che arriva al 78′. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: