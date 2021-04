Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 13 aprile 1997. Nel derby di ritorno il Milan capitola 3-1: le reti portano le firma di Djorkaeff, Zamorano e Ganz.

DERBY STRAVINTO – Nella stagione 1996/97 l’Inter sbaraglia il Milan nel derby di ritorno di Serie A. I rossoneri partono benissimo, sfiorando il gol in più occasione. Ma in vantaggio vanno i nerazzurri, grazie al rigore che Youri Djorkaeff trasforma al 32′. E prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio. Su un calcio d’angolo dalla sinistra al 43′, Ivan Zamorano esegue un terzo tempo perfetto trovando il colpo di testa che vale il 2-0. E la ripresa si apre con la stessa sinfonia. Javier Zanetti si invola sulla sinistra al 57′ e trova un cross che Maurizio Ganz indirizza di testa verso la porta rossonera. Sebastiano Rossi si oppone in modo rivedibile, lasciando entrare in porta la palla del 3-0. Dopo questo gol la Curva Sud insorge e lancia fumogeni in campo, dato che una settimana prima il Milan, autore di una stagione pessima, aveva perso 1-6 con la Juventus sempre al Meazza. Di poco conto il gol con cui Roberto Baggio accorcia il risultato all’88’, dopo la ripresa del match momentaneamente sospeso: l’Inter vince il derby 3-1. Rivediamo gli highlights nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: