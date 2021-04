Cassano: «L’Inter vince e vincerà, ma Conte non migliorerà il gioco!»

Cassano, intervenuto nel corso della diretta su “Twitch” nel canale di Bobo Vieri, ha parlato ancora una volta dell’Inter e del gioco, a detta sua poco bello da vedere.

SU CONTE – Cassano esprime un suo parere in merito al gioco dell’Inter e in particolare delle richieste di Antonio Conte: «Non ho visto Inter-Cagliari però diciamo sempre le stesse cose! L’anno scorso dicevo che l’Inter vinceva lo scudetto, perché Antonio Conte arriva e ti da quindici punti in più, e lo penso ancora. Però poi vado a toccare un tasto che è la realtà dei fatti nella carriera di Conte: non gioca bene. L’Inter vince e vincerà, ma a me come allenatore lui non piace. Vuole che la squadra segue al 100%, non vedo una squadra che lascia una giocata personale, vuole sempre le cose che prova in allenamento. Vuole delle macchine perfette, e a me quei tipi di allenatori non piacciono. L’Inter non giocherà mai bene con Conte! Non migliorerà mai a livello di gioco, lui pensa di difendere “tanto poi un gol lo facciamo”: questo tipo di allenatori, a me non piacciono».

LA SVOLTA – Cassano parla dell’inserimento di Christian Eriksen e delle scelte di Conte: «Da quando Eriksen è diventato titolare fisso, è un caso che l’Inter gioca meglio? Hakimi è un altro giocatore che lui inizialmente non vedeva. A lui piacciono giocatori che a me non piacciono: vuole organizzazione difensiva, butti palla in avanti e vinci la partita. Preferisco un allenatore come Bielsa che non ha vinto mai però mi fa emozionare».

IN CHAMPIONS LEAGUE – Cassano conclude parlando della prossima UEFA Champions League: «La storia di Conte dice che ogni volta che va in Europa fa sempre le stesse cose. Inoltre vi posso assicurare che se lui in estate dovesse avere l’opportunità di dare via Christian Eriksen per fare arrivare qualcuno a detta sua più funzionali, non se lo fa ripetere due volte».