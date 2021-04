Biasin: «Eriksen, un dato di fatto e un’altra certezza»

Fabrizio Biasin ha parlato anche del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen sottolineando due fatti riguardanti il giocatore danese

CERTEZZE – Queste le parole di Fabrizio Biasin sul centrocampista danese della squadra nerazzurra all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “Eriksen è stato buon protagonista dell’11esima vittoria di fila dell’Inter in campionato (QUI la nota tattica di Inter-Cagliari). Qualcuno dice “sì ma non segna”. Altri “però fa correre il pallone”. Il dato di fatto è che da quando il danese è diventato titolare i nerazzurri non perdono un colpo. L’altra certezza è che le polemiche attorno a questo giocatore sono inversamente proporzionali al suo atteggiamento: mai una parola fuori posto, neanche quando giocava 30 secondi per partita. Ad avercene“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin