VIDEO AMARCORD – L’Inter scopre Recoba: doppietta magica al Brescia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 31 agosto 1997. Tutto San Siro attende la prima di Ronaldo, ma il vero protagonista è Recoba. Il 2-1 al Brescia porta la doppia firma dell’uruguaiano.

CLASSE MANCINA – Il 31 agosto 1997 l’Inter ospita il Brescia in un San Siro stracolmo per assistere alla prima di Ronaldo in nerazzurro. Il Fenomeno è il colpo di mercato dell’estate, e i tifosi nerazzurri si sfregano le mani al pensiero delle sue magie. Ma a venti minuti dalla fine l’ambiente nerazzurro rischia la doppia doccia gelata. Innanzitutto il 10 brasiliano non ha ancora timbrato il cartellino. E soprattutto gli ospiti passano in vantaggio con Dario Hubner al 73′. La beffa è dietro l’angolo, ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa un altro acquisto estivo. Si tratta del ventunenne Alvaro Recoba, sconosciuto mancino appena arrivato dall’Uruguay che subentra nella ripresa. All’80’ il numero 20 firma il pareggio con una fucilata dai 25 metri che si infila sotto l’incrocio dei pali opposto. Sei minuti dopo pennella una punizione dalla stessa distanza, la prima di tante in nerazzurro che toglieranno le ragnatele dall’incrocio. Ronaldo può aspettare: la copertina di Inter-Brescia è tutta di Recoba. Rivediamo la sua doppietta nel video YouTube di “SerieAclassics”: