Dumfries: «Inter un sogno che si avvera! Ben accolto, c’è anche de Vrij»

Denzel Dumfries, terzino dell’Inter, ha parlato del suo trasferimento dal PSV alla squadra nerazzurra, dove ha trovato anche Stefan de Vrij.

SOGNO – Queste le parole di Denzel Dumfries, terzino dell’Inter, sul suo arrivo dal PSV alla squadra nerazzurra. «Un sogno che si avvera. Sono stato felice di compiere un trasferimento così bello. Ci vuole un po’ per abituarsi. E’ stato anche semplice perché non mi ero ancora allenato con il gruppo al PSV. Era uno svantaggio. Ma sono stato ben accolto. C’è anche Stefan (de Vrij), quindi fa da interprete». Così Dumfries sulla domanda riguardo la sua conoscenza della lingua italiana a cui rispose «un poquito» in spagnolo. «Un bell’errore, vero? Sì, l’ho pensato anch’io».

Fonte: NOS.nl