VIDEO – Verona-Monza 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Monza, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SUBITO RIPRESI – Verona-Monza 1-1 nella ventiseiesima giornata di Serie A. Il Verona non tiene il passo dello Spezia e vede di nuovo allontanarsi la salvezza. Nel primo tempo l’Hellas fa meglio del Monza, ma senza essere particolarmente propositivo. Subito dopo l’intervallo riesce a fare centro: è il 51′, cross da destra respinto al limite dell’area per il tiro di Ondrej Duda murato, ma il rimpallo favorisce Simone Verdi che salta un avversario e col destro buca Michele Di Gregorio. Subito dopo potrebbe raddoppiare Adolfo Gaich, ma il suo tiro è bloccato dal portiere ospite. Dal possibile 2-0 si passa all’1-1 in pochi istanti, al 55′ azione palla a terra e cross basso di Carlos Augusto per Stefano Sensi. Splendida la giocata del Monza per mandare a segnare il prestito dell’Inter. Nel finale la chance per vincere la partita non ce l’ha il Verona, che pure avrebbe più necessità, ma i brianzoli. A due minuti dal 90′ Matteo Pessina semina il panico in area, poi calcia alto.

Video con gli highlights di Verona-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.