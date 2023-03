VIDEO – Lecce-Torino 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Torino, anticipo mattutino della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



LE CONFERME – Lecce-Torino 0-2 nell’anticipo mattutino della ventiseiesima giornata di Serie A. Con due gol in tre minuti il Torino dà continuità alla vittoria di lunedì scorso col Bologna e resta in corsa per l’Europa. Contro il Lecce al 20′ punizione da sinistra, schema per liberare Aleksej Miranchuk che pesca Wilfried Singo sul secondo palo per il tiro di piatto destro del vantaggio. Poi (23′) tocca a Nemanja Radonjic fare l’assist, fuggendo sulla sinistra a Federico Baschirotto per mettere dentro dal fondo verso Antonio Sanabria, il cui tap-in nell’area piccola non può che valere lo 0-2. Nella ripresa il Lecce, scosso dall’uno-due di metà primo tempo, prova a rientrare in partita ma non ci riesce. Pur mettendoci impegno e volontà, la formazione allenata da Marco Baroni va solo vicina a riaprire il discorso. All’82’ è fondamentale Perr Schuurs, per anticipare Lorenzo Colombo nell’area piccola su sponda da corner di Samuel Umtiti.

Video con gli highlights di Lecce-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.