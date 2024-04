− Torino-Juventus 0-0, partita delle 18 del sabato della trentaduesima giornata di Serie A. La squadra allenata dariesce a fermare in casa i bianconeri che perdono altri punti in classifica in vista dell’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. Una partita con occasioni da entrambe le parti, ma nessun gol realizzato, questo soprattutto grazie alle grandi parate di Milinkovic-Savic e Szczesny. I bianconeri sfiorano subito il gol al 6′ con il palo colpito dia pochi passi dalla porta. Nel secondo tempo il Torino avrebbe meritato qualcosa in più per le occasioni avute, ma non è riuscita a concretizzare. All’87’ la classica espulsione diper proteste. Al 94′, invece, grandissima occasione nella testa dell’exche riceve il cross dalla parte opposta e impatta di testa, ma la palla vola alta. Termina la partita dopo i sette minuti di recupero concessi dall’arbitro.