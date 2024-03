VIDEO – Serie A, top 10 assist di febbraio: 1 dell’Inter sfiora vittoria

Il canale YouTube della Serie A ha pubblicato un video con all’interno i 10 migliori assist serviti a febbraio: sfiora la vittoria uno dei giocatori dell’Inter.

VIDEO – Il canale YouTube Serie A ha condiviso un video con le 10 migliori assist serviti a febbraio nel corso del campionato 2023/2024. A seguire il filmato con la top 10 degli assist serviti lo scorso mese durante questo campionato che vede ben tre da parte dei calciatori dell’Inter in top 10. Uno di questi sfiora il successo classificandosi al secondo posto. Si tratta dell’assist di Alexis Sanchez per Davide Frattesi per il gol dello 0-2 in Lecce-Inter. In settima posizione si trova invece Kristjan Asllani con un assist per La rete dello 0-1 da parte di Lautaro Martinez sempre nello stesso match. Infine a chiudere questa speciale classifica è un altro giocatore nerazzurro, vale a dire Carlos Augusto con il proprio assist per Marcus Thuram per il gol dell’1-0 in Inter-Salernitana.

Fonte: YouTube Inter