VIDEO – Milito e i gol più belli con l’Inter in Serie A: quante perle!

Milito ha giocato 128 partite in Serie A con l’Inter, segnando la bellezza di 62 gol: quasi uno ogni due partite. In un video c’è la scelta dei dieci migliori, escludendo quindi le coppe.

LE PREFERENZE – Quando si parla dei gol di Diego Milito, tantissimi, il pensiero va ovviamente ai due della finale di Madrid Bayern Monaco-Inter. Ma, togliendo le coppe, ne ha segnati a valanghe anche in Serie A. Con l’Inter, dal 2009 al 2014, ben 62 in 128 presenze. E se non avesse avuto alcuni infortuni pure piuttosto seri sarebbero stati molti di più.

In un video di DAZN si celebrano i dieci migliori gol in Serie A di Milito con l’Inter (non quelli più decisivi, altrimenti vincerebbe a mani basse quello a Siena il 16 maggio 2010 che non è presente).