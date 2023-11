Vocalelli: «Inter, prima del Benfica mandato messaggio sbagliato»

I tre gol di svantaggio con cui l’Inter ha chiuso il primo tempo ieri sera col Benfica restano comunque pesanti nonostante il risultato finale. Vocalelli, ospite di Radio Radio – Lo Sport, evidenzia come la partita poteva avere una preparazione migliore.

GESTIONE DISCUTIBILE – Alessandro Vocalelli non è convinto di come l’Inter sia arrivata all’ingresso in campo contro il Benfica ieri sera: «Io credo che, a livello internazionale, uno debba avere rispetto della manifestazione che sta giocando e che coinvolge anche degli altri. Il Benfica è in corsa col Salisburgo per il terzo posto, c’era in gioco anche un interesse degli altri. Non dico che sia stata falsata, ma vai a ledere i diritti delle avversarie che si contendono un altro traguardo: non penso che sia perfettamente giusto. Io penso che, a questi livelli, è giusto pensare a dei cambi ma bisognava tenere conto di questo rischio. L’Inter doveva fare altre scelte. C’erano otto riserve, se vuoi chiamarle per nome: si è data la sensazione alla squadra di un messaggio sbagliato, a prescindere dal valore dei giocatori. Quegli otto giocatori non avevano mai giocato assieme, è passato il messaggio che quella partita serviva per fare minuti e non interessava il risultato».