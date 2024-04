VIDEO – La cavalcata per la seconda stella: Udinese-Inter 1-2

L’Inter alza al cielo il ventesimo Scudetto, che vale la seconda stella della sua storia. Riviviamo la cavalcata nerazzurra attraverso dieci partite: la penultima è Udinese-Inter (1-2) dell’8 aprile 2024.

INIZIA IL COUNTDOWN – L’Inter che scende in campo in casa dell’Udinese a inizio aprile ha una voglia sfrenata di vincere. Per mettere altro fieno in cascina e avvicinarsi sempre più alla matematica dello Scudetto. E infatti i nerazzurri iniziano ad assediare l’area friulana dal primo minuto, con Hakan Calhanoglu vicinissimo al vantaggio in due occasioni. Tuttavia prima dell’intervallo arriva la beffa suprema: non solo l’Udinese segna l’1-0, ma lo fa con Lazar Samardzic, a un passo proprio dall’Inter in estate. Il serbo traccia un rasoterra apparentemente innocuo dal limite dell’area, di sinistro, ma Yann Sommer non ne intuisce la pericolosità. A inizio ripresa i nerazzurri pareggiano con l’ennesimo rigore perfetto di Calhanoglu, ma la rimonta tarda ad arrivare. Ci pensa quindi lo specialista della casa. All’ultimo secondo utile Lautaro Martinez colpisce il palo da fuori, ma la respinta premia Davide Frattesi, che si avventa sul pallone per il più comodo dei gol. Una rete che sembra la fotocopia di quella col Verona, sempre del numero 16, ma dal peso specifico ancor più grande. La vittoria dell’Inter contro l’Udinese suona di liberazione definitiva, che avvia il conto alla rovescia verso lo Scudetto.

Video highlights di Udinese-Inter (1-2) dell’8 aprile 2024, dal canale YouTube del club nerazzurro