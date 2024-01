VIDEO – Inter-Verona 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Verona, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Siro di Milano.



FINALE THRILLER − Inter-Verona 2-1 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Partita durissima a San Siro con un finale clamorosamente al cardiopalma. Nel primo tempo, partita molto aperta con gli ospiti pericolosi dopo tre minuti con un’occasione per Suslov che vede un’ottima parata di Sommer. Al 13′ sono i nerazzurri ad aprire il risultato: azione ben manovrata con Mkhitaryan che si porta a spasso la difesa del Verona e serve un cioccolatino per Lautaro Martinez, il quale stoppa e supera Montipò con un tocco preciso del pallone. Primo tempo che scivola senza troppi patemi per la squadra di Simone Inzaghi. Nella ripresa è ancora il Toro a trovare il gol, che viene però annullato per una leggerissima posizione di fuorigioco di Acerbi sull’assist. Dopo una palla-gol con Calhanoglu, che calcia al lato, al 73′ il Verona pareggia: Arnautovic perde palla subendo anche un contatto giudicato non falloso dal direttore di gara, ripartenza che trova Henry in mezzo all’area a chiudere l’azione con il gol dell’1-1. Nel finale succede di tutto: Arnautovic si divora due gol a porta libera. Al 95′ prima Bastoni prende la traversa e poi Barella calcia da fuori e sulla ribattuta di Montipò, Frattesi fa esplodere San Siro. Negli ultimi secondi si rischia la beffa: rigore regalato al Verona, Henry però dal dischetto colpisce il palo lasciando così il risultato sul 2-1. Di seguito il video Inter-Verona 2-1.

Video con gli highlights di Inter-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.