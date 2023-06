VIDEO – Inter, tifosi scatenati: cori assordanti a Istanbul

Sale l’attesa per la finale di questa sera tra Inter e Manchester City. Nella fan zone della UEFA a Istanbul i tifosi nerazzurri sono scatenati.

E PER LA GENTE CHE… – Tifosi dell’Inter scatenati a Istanbul in questa attesa che sembra non finire mai in vista della finale contro il Manchester City. Come pubblicato dai canali social nerazzurri, è altissimo il celebre coro: “E per la gente che, ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere“. Un coro che continueremo a sentire anche nelle prossime ore.

Questo il video pubblicato dal club nerazzurro.