VIDEO IN – Arnautovic va in sede Inter e saluta i tifosi: «Ci vediamo presto!»

Arnautovic sempre più vicino al ritorno all’Inter. L’attaccante austriaco dopo aver effettuato questa mattina le visite mediche e una breve pausa per il pranzo, adesso è diretto in Viale della Liberazione per firmare il suo nuovo contratto.

A BREVE LA FIRMA – Marko Arnautovic questa mattina ha svolto le visite mediche al CONI, con tanto di saluto della Curva Nord dei tifosi nerazzurri. Poi una breve pausa all’Hotel Melià di Milano per il pranzo, e in questi minuti è diretto nella sede dell’Inter per firmare il suo contratto e mettere nero su bianco. Intercettato a Milano dal nostro inviato Roberto Novella, prima di mettersi in macchina Arnautovic ha salutato i tifosi dell’Inter: «Ciao a tutti, ci vediamo presto!».

Fonte video: Roberto Novella inviato di Inter-News.it