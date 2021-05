Con il 5-1 all’Udinese, si chiude l’ultimo mese della stagione dell’Inter. Per i nerazzurri cinque gare disputate, con quattro vittorie e una sconfitta. 17 gol fatti e solo 6 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i quattro più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Crotone-Inter 0-2: Christian Eriksen (0-1)

Il primo gol dell’Inter che entra di diritto nel sondaggio del più bello del mese è quello di Christian Eriksen a Crotone. Per molti tifosi è in un certo senso il “gol scudetto”. Perché sblocca una gara che sti stava mettendo su binari pericolosi, e perché arriva meno di 24 ore prima della matematica. Per il danese è il secondo gol in campionato dopo quello al Napoli (vedi video). Lì usò il sinistro, stavolta tocca invece al destro, come si può osservare al minuto 1:56 del video YouTube della Lega Serie A:

Inter-Sampdoria 5-1: Alexis Sanchez (3-1)

Nella prima gara ufficiale con l’Inter Campione d’Italia, il principale mattatore è Alexis Sanchez. Che contro i blucerchiati firma una doppietta, la seconda della sua stagione. Tra le due reti scegliamo la seconda, che arriva già al 36′ del primo tempo. El Nino prima apre sulla destra per Achraf Hakimi, poi ribadisce in rete un destro chirurgico al volo sulla restituzione del marocchino. Riammiriamo la prodezza del cileno al minuto 1:57 del video YouTube della Lega Serie:

Inter-Roma 3-1: Marcelo Brozovic (1-0)

Nel sondaggio rientra anche il secondo gol stagionale di Marcelo Brozovic, il primo con la quarta maglia ufficiale del club. Dopo 11′, su scarico laterale di Matteo Darmian, il croato si fa pescare tutto solo in mezzo all’area giallorossa, e batte a rete per il gol dell’1-0. L’azione completa dal minuto 0:15 del video YouTube della Lega Serie A:

Inter-Udinese 5-1: Ivan Perisic (4-0)

L’ultimo gol selezionato per questo sondaggio è infine quello di Ivan Perisic, che firma il 4-0 nell’ultima gara stagionale, contro l’Udinese. Al 64′ Matias Vecino conduce il contropiede nerazzurro per vie centrali, prima di scaricare sulla sinistra per l’accorrente numero 14. Perisic si limita a calciare al volo d’interno, trovando un bellissimo tiro a giro verso il secondo palo. Un colpo di classe da rivedere al minuto 2:06 del video YouTube della Serie A: