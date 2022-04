SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a marzo 2022: vota il preferito!

A marzo 2022 l’Inter ha segnato 8 gol. Ne abbiamo selezionati 4 per il sondaggio: vota il gol più bello dell’Inter in questo mese.

Inter-Salernitana 5-0: Lautaro Martinez (1-0)

Il primo gol ad entrare in questo sondaggio è anche il primo del marzo nerazzurro. Al 22′ della gara casalinga contro la Salernitana, Nicolò Barella serve un filtrante per Lautaro Martinez, appostato al limite dell’area granata. E il Toro conclude con un bel diagonale dopo aver tagliato alle spalle del difensore avversario. Rivediamo la rete del 10 nerazzurro al minuto 0:58 di questo video:

Video highlights di Inter-Salernitana (5-0), pubblicato dal canale del club nerazzurro

Inter-Salernitana 5-0: Lautaro Martinez (2-0)

Stessa partita e stessi interpreti per il secondo gol che entra nel sondaggio. Al 40′ del primo tempo, ancora Barella traccia un filtrante diagonale per Lautaro Martinez. Stavolta l’argentino tiene il marcatore alle spalle e, dopo un tentennamento necessario a trovare il tempo giusto, trafigge ancora la porta, stavolta col mancino. La rete si può rivedere al minuto 1:24 del video:

Video highlights di Inter-Salernitana (5-0), pubblicato dal canale del club nerazzurro

Inter-Salernitana 5-0: Edin Dzeko (4-0)

Rimaniamo sempre alla gara contro la Salernitana, in cui arrivano 5 degli 8 gol segnati dall’Inter a marzo. Nel tabellino dei marcatori entra anche Edin Dzeko, che al 64′ firma il poker nerazzurro. Al termine di un’azione condotta sulla sinistra, il Cigno di Sarajevo azzanna il primo palo trasformando in gol il primo assist in nerazzurro di Robin Gosens. Una combinazione che possiamo ammirare al minuto 2:16 del video:

Video highlights di Inter-Salernitana (5-0), pubblicato dal canale del club nerazzurro

Liverpool-Inter 0-1: Lautaro Martinez (0-1)

Chiude il sondaggio ancora il 10 argentino, con la rete che illude l’Inter di poter tentare il colpaccio ad Anfield Road. Al 62′ del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Lautaro Martinez raccoglie il passaggio di Alexis Sanchez al limite dell’area e scaglia un tiro di esterno collo che va ad infilarsi sotto l’incrocio dei pali. Un’autentica meraviglia (al minuto 1:03 del video qui sotto) che permette all’Inter di uscire a testa alta da questa edizione della Champions League:

Video highlights di Liverpool-Inter (0-1), pubblicato dal canale del club nerazzurro