SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a aprile 2022: vota il preferito!

Ad aprile 2022 l’Inter ha segnato 13 gol. Ne abbiamo selezionati 4 per il sondaggio: vota il gol più bello dell’Inter in questo mese.

Inter-Verona 2-0: Nicolò Barella (1-0)

Il primo gol che apre questo sondaggio arriva dalla vittoria dell’Inter sul Verona. Ed è la rete che apre le danze, al 22′ del primo tempo. Ivan Perisic si invola sulla fascia mancina, sguarnita, e pennella un cross in mezzo all’area. Cross perfetto per l’inserimento di Nicolò Barella, che di mezzo esterno insacca in porta e firma il vantaggio. Rivediamo il gol del numero 23 al minuto 0:38 del video:

Video highlights di Inter-Verona (2-0), dal canale YouTube del club

Inter-Milan 3-0: Lautaro Martinez (1-0)

C’è gloria anche per Lautaro Martinez, uomo partita della vittoria nerazzurra nel derby di Coppa Italia. Il Toro argentino scardina la partita subito al quarto minuto, con la specialità della casa. Sul cross di Matteo Darmian dalla destra, il 10 nerazzurro si libera dei marcatori avversari e spedisce la palla all’incrocio con una bellissima girata al volo. Ammiriamo la prodezza di Lautaro Martinez al minuto 0:20 del video:

Video highlights di Inter-Milan (3-0), dal canale YouTube del club

Inter-Milan 3-0: Lautaro Martinez (2-0)

Il Toro non si accontenta però di una singola apparizione. Ed entra nel sondaggio anche con la seconda rete al Milan, che porta l’Inter all’intervallo sul 2-0. Un gol bellissimo nella conclusione (pallonetto su Mike Maignan in uscita) ma anche nella costruzione: con nove tocchi totali, di cui quattro di prima intenzione, che portano l’Inter a coprire tutto il campo e Joaquin Correa a servire in verticale il connazionale. Rivediamo la doppietta di Lautaro Martinez al minuto 1:10 del video:

Video highlights di Inter-Milan (3-0), dal canale YouTube del club

Inter-Roma 3-1: Marcelo Brozovic (2-0)

Chiudiamo il sondaggio con un altro gol valevole per il 2-0 dell’Inter. È quello che arriva contro la Roma, sempre a San Siro, e porta la firma di Marcelo Brozovic. Che al 40′ del primo tempo si trova nella zona sinistra dell’area giallorossa, dove riceve palla dal connazionale Ivan Perisic. Il 77 ubriaca i difensori avversari con un dribbling all’apparenza sconclusionato ma poi, caracollando e senza guardare verso la porta, mette la palla all’incrocio dei pali. Rivediamo il capolavoro di Brozo al minuto 1:08 del video:

Video highlights di Inter-Roma (3-1), dal canale YouTube del club