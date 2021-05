Allegri con la sua ombra torna in corsa nella telenovela tra Conte e l’Inter

Allegri riesce a finire virtualmente su tutte le panchine libere che ci sono in Serie A e anche all’estero. Addirittura quando le panchine non sono libere, come nel caso dell’Inter. In attesa di definire il futuro di Conte, torna l’ombra co-protagonista della telenovela

PREZZEMOLO IN PANCHINA – Ricordate l’ombra di Massimiliano Allegri (vedi editoriale) sulla panchina nerazzurra? A distanza di mesi, ci ri-siamo. L’ex tecnico di Juventus e Milan è ancora in cerca di una panchina. Preferibilmente in Italia. E l’Inter torna piazza “comoda” dopo lo Scudetto stravinto da Antonio Conte, che non ha ancora deciso cosa fare. Ma Allegri nelle ultime ore è stato avvicinato soprattutto alla Juventus e al Napoli, oltre che al Real Madrid, qualora ci fosse l’opzione estera. Un nome buono per ogni occasione, per ogni panchina. Della telenovela tra Conte e l’Inter bisognerà scrivere ancora qualche altra puntata (questione di giorni, ndr) ma nel frattempo torna prepotentemente protagonista “L’Ombra di Allegri”. Allegri che accetterebbe la panchina dell’Inter anche a cifre dimezzate rispetto a Conte, ma al momento non è (ancora) il piano B nerazzurro. Tutt’altro.