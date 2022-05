SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a maggio 2022: vota il preferito!

A maggio 2022 l’Inter chiude con 5 vittorie su altrettante gare, segnando 16 gol. Ne abbiamo selezionati 4 per il sondaggio: vota il gol più bello dell’Inter in questo mese.

Inter-Empoli 4-2: Lautaro Martinez (2-2)

Nella terzultima gara della Serie A 2021/22, i nerazzurri iniziano malissimo. Gli ospiti dell’Empoli vanno sullo 0-2 nella prima mezz’ora, quasi obbligando l’Inter a rinunciare anzitempo ai sogni Scudetto. C’è però il Toro in agguato, con la specialità della casa. Lautaro Martinez trova infatti il gol del pareggio allo scoccare dell’intervallo, con un tocco al volo di esterno su assist di Hakan Calhanoglu dal fondo. Possiamo rivedere la prodezza del 10 argentino in questo video, al minuto 1:28:

Video highlights di Inter-Empoli (4-2) dal canale ufficiale del club

Inter-Empoli 4-2: Lautaro Martinez (3-2)

Al Toro e all’Inter non basta il pareggio, e così Lautaro Martinez si ripete nella ripresa. Al 64′ il 10 schiaccia in rete, ancora al volo, il gol del sorpasso, dopo una serie di rimpalli nell’area toscana. L’attaccante sale così a 19 gol stagionali in Serie A, il suo record personale. Lo migliorerà poi con un’altra doppietta, la domenica successiva al Cagliari, chiudendo l’anno con 21 gol in Serie A, al terzo posto della classifica cannonieri. La rete dell’argentino si può rivedere qui, al minuto 1:53:

Juventus-Inter 2-4 (d.t.s.): Nicolò Barella (0-1)

Non potevano poi mancare reti prese dalla finale di Coppa Italia, che porta all’Inter e a Simone Inzaghi il secondo trofeo in stagione. La partita inizia benissimo, perché al 7′ i nerazzurri sono già avanti. Nicolò Barella piazza un destro a giro perfetto dal limite dell’area, che non lascia scampo al portiere bianconero. Un gol che, per certi versi, ricorda quello segnato sempre dal 23 al Verona, nella rimonta della Serie A 2019/20. Rivediamo la meraviglia di Barella dal minuto 0:21 di questo video:

Juventus-Inter 2-4 (d.t.s.): Ivan Perisic (2-4)

Nella Coppa Italia 2021/22, la prima dopo undici anni per l’Inter, non poteva poi mancare la firma di uno dei migliori nerazzurri in stagione. Ivan Perisic prima piazza il contro-sorpasso al 9′ del primo tempo supplementare, trasformando un calcio di rigore. Poi sceglie di fare concorrenza a Barella, siglando il gol che vale la vittoria con un perfetto colpo di sinistro al volo da dentro l’area, dopo uno stop orientato col destro. Rivediamo la prodezza del croato al minuto 2:14 del video:

