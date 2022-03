Biasin ironizza: «Tutti oggi i problemi? E’ tornata la ‘crisi Inter’»

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino e ora attende la Fiorentina sabato a San Siro. I nerazzurri hanno bisogno di vincere per rimanere in corsa per lo scudetto. Intanto, intorno alla squadra di Inzaghi, si alzano tante voci non positive. Ecco il commento di Fabrizio Biasin.

CRISI – L’Inter non vive un grandissimo momento, vero, ma non è così tragico. Ancora la squadra di Inzaghi è in corsa per Scudetto e Coppa Italia ma le notizie negative, intorno al mondo nerazzurro, si susseguono. Ecco il pensiero di Biasin. «Onana è un bidone. Eriksen è un rimpianto. Inzaghi è fuorioso con la squadra. L’Inter congela il rinnovo di Inzaghi. Vidal agita lo spogliatoio. Tutto oggi. E’ ufficialmente tornata la ‘crisi Inter’, ci sono tutte le premesse per un buon finale di stagione». Insomma, il giornalista di Libero ironizza sul momento intorno ai nerazzurri con le voci negative che cercano di destabilizzare.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin