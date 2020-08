Young: “Oggi giorno di recupero… e sorrisi per...

Young: “Oggi giorno di recupero… e sorrisi per tutti”

Young ha giocato ieri sera in Inter-Bayer Leverkusen, servendo anche l’assist a Lukaku per il raddoppio. Per l’inglese oggi giorno di recupero, domani invece ce l’avrà libero. Ha commentato il momento sul suo account ufficiale Instagram.

DAY AFTER TRANQUILLO – Così Ashley Young su Instagram: “Oggi giorno di recupero… e sorrisi per tutti”.