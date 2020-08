Castro: “Shakhtar Donetsk, la semifinale era il nostro obiettivo. Il Basilea…”

Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha commentato per l’UEFA la vittoria per 4-1 sul Basilea di questa sera (vedi articolo). Il tecnico portoghese, prossimo avversario dell’Inter lunedì alle ore 21 nella semifinale di Europa League, ritiene che i suoi giocatori abbiano fatto quello che chiedeva.

ORA L’INTER – Luis Castro parla al termine della vittoria per 4-1 dello Shakhtar Donetsk: «Abbiamo giocato in maniera fantastica contro un avversario molto difficile. Ci siamo preparati molto bene, la semifinale era un nostro obiettivo. Abbiamo avuto dei fantastici momenti sin qui. È stata una partita dura, ma l’abbiamo dominata per quasi tutto il tempo. Giusto per ricordare quanto fossero duri i nostri rivali, il Basilea aveva vinto otto partite pareggiandone una nelle ultime dieci. Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, siamo nelle semifinali e questa è la cosa più importante».

Fonte: UEFA.com