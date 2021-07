Vecino, mercato lontano: «Si riparte con carica! Nuovi obiettivi, forza Inter»

Vecino non ascolta le voci di mercato, uscite anche nel corso di questa sera (vedi articolo). Il centrocampista, attraverso il suo account ufficiale Instagram, fa capire di avere intenzione di restare all’Inter.

NON SI MUOVE! – Matias Vecino, stando alle sue parole, si toglie dal mercato. Nonostante anche in serata si sia parlato del Napoli e, nome nuovo, del Torino l’uruguayano fa capire di voler rimanere all’Inter. Sul suo profilo Instagram, a seguito del rientro in gruppo di inizio settimana, scrive: “Si riparte… con grande carica ed entusiasmo! Tutti insieme per raggiungere nuovi obiettivi! Forza Inter”. In aggiunta, ha messo anche delle foto dall’allenamento di oggi, visibili di sotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M A T I A S V E C I N O (@vecino)