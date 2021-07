Scamacca opzione Inter? Carnevali: «Ci sono richieste importanti»

Scamacca è uno dei vari nomi che si fanno per l’attacco dell’Inter. L’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in collegamento con Sky Sport 24 parla dell’attaccante classe ’99 e della possibilità che possa andare via.

OPZIONE INTER? – Si parla di Gianluca Scamacca come uomo mercato, anche per l’Inter. Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, non fa nomi ma conferma gli interessi: «È uno dei giovani su cui abbiamo puntato anni fa. È chiaro che abbiamo un numero importante di attaccanti, perché abbiamo Jérémie Boga, Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giacomo Raspadori. Meglio averne tanti che pochi: sarà un problema del mister scegliere chi giocare. Anche per Scamacca ci sono delle richieste importanti, a oggi non abbiamo chiuso nulla. Perché? C’è anche un discorso di modulo, con chi puoi andare a giocare. La difficoltà non è solo vendere ma anche acquistare, fare acquisti giusti per il modulo del nostro mister. Comunque ci sono richieste per Scamacca».