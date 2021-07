Vecino, non solo il Napoli: un altro club di Serie A sulle sue tracce – SI

Vecino è tornato in questi giorni a disposizione dell’Inter, e non sembra che sia vicino a una cessione. Tuttavia, secondo Sportitalia, c’è una nuova pretendente dalla Serie A oltre al Napoli.

DOPPIO INTERESSE – Per Matias Vecino c’è anche il Torino da segnalare fra le squadre di Serie A interessate al centrocampista. L’uruguayano, rientrato a inizio settimana all’Inter dopo la Copa América, entra nel mirino dei granata che cercano un rinforzo in mezzo al campo. Lo riporta Sportitalia, mantenendo sempre il Napoli del suo ex allenatore Luciano Spalletti come altre pretendente. Resta da capire se l’Inter si vorrà privare di Vecino, alla luce anche dell’infortunio di ieri di Roberto Gagliardini (vedi articolo).