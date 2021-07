Serie A, la FIGC conferma i 5 cambi. Novità in Coppa Italia e Supercoppa

La Serie A avrà i cinque cambi anche nella prossima stagione. Lo ha definito la FIGC, che però fa una modifica al regolamento di Coppa Italia e Supercoppa Italiana (Inter-Juventus).

LA CONFERMA – La FIGC, prendendo atto di quanto indicato dall’IFAB, proroga l’utilizzo delle cinque sostituzioni per tutta la Serie A 2021-2022. Questo fa sì che ci saranno le regole della passata stagione: sempre tre slot, più l’intervallo fra i due tempi. La modifica riguarda le altre competizioni organizzate dalla Lega Serie A, ossia Coppa Italia e Supercoppa Italiana (Inter-Juventus) per le prime squadre. In questi due tornei, complice l’incredibile errore di gennaio riguardante la Roma, si potrà fare un sesto cambio nei tempi supplementari. Questo in aggiunta alle eventuali altre sostituzioni rimaste dai tempi regolamentari. Nei supplementari, inoltre, ci sarà un quarto slot possibile oltre all’intervallo fra i tempi. Si ricorda che in caso di slot usato da entrambe le squadre sarà conteggiato come utilizzato da tutte e due.