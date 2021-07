Gagliardini, out 15-20 giorni. A rischio la prima col Genoa? – TS

Roberto Gagliardini non ha preso parte all’amichevole di ieri contro il Crotone vinta 6-0 dai nerazzurri. Il centrocampista infatti ha accusato un piccolo problema al ginocchio e si è presentato con un vistoso tutore a sostegno.

TEMPI DI RECUPERO – Non dovrebbe essere uno stop serio e molto lungo, come molti temevano. Gagliardini, stando a quanto riportato da ‘TuttoSport’, dovrebbe rimanere fuori per un tempo stimato di circa 15-20 giorni per una distrazione al legamento collaterale mediale. Questo di fatto complicherebbe e non poco i piani di Simone Inzaghi che lo perderebbe per tutta la fine della preparazione pre-campionato ponendolo a rischio anche per l’inizio di stagione. Il Genoa infatti, atteso il 21 agosto a San Siro, non è così lontano e Gagliardini potrebbe non essere del match. Questo sconvolge un po’ i piani del centrocampo nerazzurro con l’italiano che potrebbe far trattenere qualche giocatore che era invece sul punto di partenza (vedi articolo).

FONTE – TuttoSport