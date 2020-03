Tommasi su Inter-Getafe: “UEFA, sicuri che ci sia un campo neutro?”

Tommasi commenta le future decisioni su Inter-Getafe su Twitter. Sottolinea, in particolare, la difficoltà nello svolgimento degli Ottavi di Finale di Europa League in tempi di Coronavirus. Il Presidente dell’AIC pone l’attenzione sulla nuova dichiarazione dell’Oms. Di seguito le sue dichiarazioni: quali decisioni verranno prese?

SPUNTO DI RIFLESSIONE – Damiano Tommasi parla spesso di rinvii e Coronavirus per tutelare i calciatori. Inter-Getafe dovrebbe giocarsi, ma vanno ancora decise le modalità e soprattutto il campo. La possibilità più credibile, ad oggi, è che il turno venga recuperato in gara secca e su territorio neutro (qui le ultime). L’ex Roma ha twittato a riguardo: “Siamo sicuri che oggi esista un campo neutro?”. Dopo la dichiarazione dell’Oms che ha ufficialmente denominato il Coronavirus come pandemia, chi può dargli torto?