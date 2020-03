Conte, lotta al Coronavirus: “Nuove restrizioni in tutt’Italia! Chiusi negozi”

Condividi questo articolo

Conte ha parlato in conferenza stampa, annunciando nuove misure sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il Premier italiano stringe ulteriormente, come richiesto dalle regioni nelle ultime ore, per fronteggiare l’emergenza. Di seguito le sue dichiarazioni

CHIUSI I NEGOZI – Giuseppe Conte chiaro sulle nuove disposizioni per combattere il Coronavirus in Italia: «Questo è il momento di compiere un passo in più, quello piu’ importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attivita’ commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo i negozi. L’effetto dei nostri sforzi si vedranno tra un paio di settimane. Garantiti i trasporti pubblici essenziali e quelli bancari e postali».