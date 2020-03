Europa League in campo neutro? Ecco i 2 Paesi possibili per Inter-Getafe

Le possibilità che Inter-Getafe di Europa League si giocherà sono alte, secondo la UEFA. Come riportato dal “Corriere della Sera”, l’ipotesi più battuta è quella che prevede il campo neutro fuori dai confini comuni

IPOTESI ESTREMA – La UEFA al momento considera l’unica possibilità quella di giocare Inter-Getafe a porte chiuse, in campo neutro e in gara secca. Il problema principale consiste nel trovare una sede (che non sia Italia né Spagna) dove giocare l’ottavo di finale “unico”, come previsto da regolamento vista l’emergenza. Le ipotesi potrebbero essere Polonia e Russia. Ciò che è certo è la volontà dell UEFA di non far saltare il turno di Europa League (e con esso “falsare” l’intera competizione, ndr).

Fonte: Corriere della Sera – Guido De Carolis