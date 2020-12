Skriniar, Natale in famiglia dopo Verona-Inter: gli auguri del difensore

Milan Skriniar

Natale in famiglia con Milan Skriniar. Il difensore – decisivo con il suo gol vittoria in Verona-Inter – ha pubblicato una foto sul suo profilo “Instagram” ufficiale i suoi personali auguri di Natale.

NATALE IN FAMIGLIA – Tanti auguri anche da Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro, match-winner di Verona-Inter con un colpo di testa magistrale, ha voluto condividere gli auguri natalizi a tutti i tifosi e non. Feste in famiglia per lo slovacco, come dimostrato dalla foto pubblicata in compagnia della moglie e della figlia. E allora, buon Natale anche da tutti noi!