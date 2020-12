Conte, 7a vittoria di fila in campionato per...

Conte, 7a vittoria di fila in campionato per l’Inter: da quanto non accadeva?

Condividi questo articolo

Antonio Conte SPAL-Inter

Per Antonio Conte in Verona-Inter (QUI le immagini e i gol della gara) sono arrivate ben sette vittorie di fila in Serie A. Una striscia impressionante, un risultato che non veniva raggiunto dalla stagione 2016-2017.

STRISCIA POSITIVA – Non sembra volersi fermare più l’Inter di Antonio Conte, che ieri contro il Verona ha registrato la settima vittoria consecutiva. Una striscia iniziata con il 4-2 in rimonta a San Siro contro il Torino e proseguita poi con i trionfi su Sassuolo, Bologna, Cagliari, Napoli, Spezia e infine proprio i gialloblu guidati da Ivan Juric. Un risultato eccezionale, passato (forse anche un po’ ingiustamente) in sordina a causa dei concomitanti risultati in Champions League, che hanno decretato l’eliminazione dei nerazzurri da ogni competizione europea.

ULTIMA VOLTA – Quanto fatto da Conte con l’Inter, però, assume dei contorni più impressionanti se si va ad analizzare quanto fatto dai suoi predecessori. Per riuscire a eguagliare un simile risultato, infatti, bisogna tornare alla stagione 2016-2017. Ai tempi di Stefano Pioli in panchina che, guarda caso, è ora il principale rivale in campionato dei nerazzurri, grazie ai risultati ottenuti con il Milan. Al tempo l’attuale tecnico rossonero vinse sette gare consecutive contro Genoa, Sassuolo, Lazio, Udinese, Chievo Verona, Palermo e Pescara, prima di incappare in una sconfitta contro la Juventus. Prima di allora, bisogna andare ancora più indietro, addirittura al 2012-2013, quando Stramaccioni ottenne lo stesso risultato venendo poi fermato dall’Atalanta.

STRISCIA SUPERATA – Nemmeno nel 2009-2010, magica stagione per l’Inter che si concluse con la conquista del Triplete, venne eguagliato tale risultato. José Mourinho, infatti, riuscì per tutto l’arco di quel campionato a raggiungere al massimo una striscia di cinque vittorie di fila. Lo stesso tecnico portoghese, però, ottenne un risultato migliore nella sua prima stagione a Milano. Nel 2008-2009, quando arrivarono la bellezza di 8 vittorie consecutive, una serie interrotta poi da un pareggio contro il Cagliari. Alla fine di quella stagione arrivò lo Scudetto. Una serie che Conte può eguagliare al ritorno in campo, quando i nerazzurri affronteranno il Crotone a San Siro.