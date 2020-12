Borghi: “L’Inter di Conte ha carattere, lo testimonia un dato”

L’Inter di Conte ottiene la settima vittoria consecutiva, anche grazie al suo carattere. E il telecronista Stefano Borghi cita un dato a supporto, in un video sul suo canale YouTube.

SETTE – L’Inter contro il Verona ottiene la settima vittoria consecutiva in questa Serie A. Un risultato straordinario, come sottolinea Stefano Borghi: «Fare sette vittorie di fila in questo tipo di campionato, in questo tipo di calcio, è qualcosa di veramente grande. L’Inter di Antonio Conte si è veramente e totalmente iscritta alla corsa per questo campionato. Perché sette vittorie sono sette vittorie, non le ha fatte nessuno in questa Serie A. Il campionato è l’obiettivo unico della squadra di Conte, e sette vittorie sono un riscontro inequivocabile».

CARATTERE – E Borghi sottolinea il grande merito di Conte, e dei suoi effetti sulle prestazioni nerazzurre: «L’Inter è sempre più contiana. Conte, dopo una serie di esperimenti, si è messo nel carrarmato, ha messo l’elmetto. E ha mandato al fronte la sua squadra. Che ha quel carattere che Antonio Conte pretende. E ha anche quella capacità che le permette di essere schiacciante sull’avversario. C’è un dato che lo testimonia: l’Inter ha segnato 34 gol in questo campionato. Il 53% li ha segnati nell’ultima mezz’ora, e questo parla di carattere, di capacità di aggredire fino in fondo la partita, di sbranare l’avversario».