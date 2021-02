Skriniar guida la carica dopo Milan-Inter: «Milano siamo noi!»

UDINE, ITALY – JANUARY 23: Milan Skriniar of FC Internazionale in action during the Serie A match between Udinese Calcio and FC Internazionale at Dacia Arena on January 23, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Milan Skriniar è protagonista di un’altra ottima prova in Milan-Inter. E a fine gara esulta con tutta la squadra per la vittoria.

MILANO – Milan Skriniar è l’unico Milan a festeggiare oggi. Dopo lo 0-3 nel derby, il difensore slovacco usa poche parole per ribadire la supremazia nerazzurra: “Milano siamo noi ⚫️🔵 @inter”.