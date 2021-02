Lautaro Martinez ha il DNA del bomber vero: i gol segnati parlano chiaro

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è stato decisivo contro il Milan con una doppietta. L’argentino sta dimostrando il DNA del vero bomber: i suoi numeri lo testimoniano.

TALENTO IN CRESCITA – Che Lautaro Martinez sia un attaccante per vocazione non ci sono stati dubbi praticamente mai. L’argentino anche nella sua prima stagione all’Inter quando giocava per lo più spezzoni ha sempre mostrato di avere un certo feeling con la porta avversaria. Parliamo del 2018-2019, con 9 gol totali di cui 6 in Serie A. Poi l’incontro con Conte lo ha fatto sbocciare. Lo scorso anno le reti sono diventate 21, di cui 14 in Serie A. Quest’anno ha spesso avuto alti e bassi. Ma la sua vena realizzativa è più viva che mai.

CAPOCANNONIERE – Con la doppietta al Milan i gol segnati nel 2020-2021 sono attualmente 15. In Serie A 13, il che lo mette in condizione di battere il suo record personale della scorsa stagione vista l’efficacia dell’attacco di Conte. Ma c’è un dato nascosto in questo tredici. Lautaro Martinez infatti sarebbe il capocannoniere assoluto del campionato se non contassimo le reti su rigore. L’attuale re dei bomber è il suo compagno Lukaku che assomma 17 reti. Ma con 4 rigori. L’argentino insomma ha la stoffa del bomber vero. Ed è ancora un talento in crescita.