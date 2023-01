FOTO – Skriniar, fascia da capitano in bella vista: «Avanti così»

Milan Skriniar mette in bella mostra la sua fascia da capitano ed esulta dopo la vittoria per 1-0 in Inter-Verona, firmata da Lautaro Martinez. Il difensore nerazzurro, ancora in bilico vista la mancanza di notizie certe sul suo rinnovo, ha pubblicato una foto sui suoi canali social.

AVANTI COSÌ – Capitan Skriniar mette in mostra la fascia. Viste le assenze di Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio e Marcelo Brozovic, resta ancora lui il vero e proprio capitano e leader della squadra. Anche in Inter-Verona, dopo la quale il difensore slovacco ha pubblicato una foto sui suoi canali social per esprimere la sua soddisfazione. “Avanti così!” le sue parole dopo i tre punti arrivati grazie alla rete di Lautaro Martinez. Ciò che tarda ad arrivare, però, continua a essere il suo rinnovo con il club.

Questo il post del difensore su Instagram.