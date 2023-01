FOTO – Carboni si carica dopo la sfida di San Siro: «Forza Inter!»

Valentin Carboni ha avuto l’occasione in Inter-Verona di entrare nel finale – al minuto 89 – prendendo il posto di Lautaro Martinez. Il giovane attaccante argentino ha poi affidato ai suoi canali social l’emozione per la possibilità concessagli da Simone Inzaghi.

PRESENZA NEL FINALE – Valentin Carboni ha avuto ieri, durante Inter-Verona, la possibilità di scendere in campo nel finale prendendo il posto di Lautaro Martinez. Il giovane attaccante argentino ha anche mostrato le sue qualità, costringendo subito al cartellino giallo Ibrahim Sulemana. Sul suo profilo Instagram ufficiale, Carboni ha poi pubblicato alcuni scatti della sua partita, tra cui anche il momento del cambio con il numero 10 nerazzurro. “+3, forza Inter! Andiamo a prenderci sempre di più“, queste le sue parole che esprimono sicuramente tutta la sua carica per l’ingresso in campo ma non solo.

Questo il post su Instagram del giocatore.